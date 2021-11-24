研環保方法製尼龍原料 聖士提反書院奪金獎

傳統法產大量化學廢物 研改藍綠海藻基因

戊內酸胺是常用於製造尼龍的化工產品，但傳統生產採用石化程序，需在高溫環境下進行，亦會產生大量化學廢物，對人體及環境傷害較大。聖士提反書院12名學生組成的團隊，去年底開始構思利用天然物質替代石化程序，生物合成戊內酸胺。

藍綠海藻是一般可見於湖泊的細菌，本身的反應機制會產生一定濃度的氨基酸，但一般不足以作工業用途，團隊隊長、中五學生黃鶴翎解釋，他們的構思是透過代謝工程，將所需的酶引入藍綠海藻，以提升藍綠海藻所能產生的氨基酸濃度，再經氧化等化學程序，合成戊內酸胺，期望能替代傳統以石化工序製造，以減低對環境的傷害。

團隊去年12月起構思方向，其後做實驗，研究當中運用計算模型和CRISPR基因改造技術，模擬合成過程中所需的酶和將藍綠海藻改造成能夠合成戊內酸胺的生物工廠；現時初步改造了藍綠海藻的部分基因，並正進行培養，團隊計劃繼續改良設計，期望日後能與業界合作，將研發結果用於工業生產。團隊在今年的國際遺傳工程機器設計競賽獲頒金獎，該比賽由美國麻省理工學院創辦，是一年一度的合成生物學競賽。