龍翔官中停辦 併入九龍工業學校 中三生明年要轉校 教局盼合併可起牽頭作用

九龍工業增中四班吸納

兩校昨分別向家長發通告，九龍工業學校稱下學年中四吸納龍翔官中的學生，會由原本4班，增加最多兩班，該校學生選科等安排不受影響。龍翔官中稱，學生如欲轉往黃大仙區內其他學校就讀，教育局會提供協助；學生亦可參加「中央學位安排」轉往他區學校升中四。

黃大仙校長會：學位失衡受政策影響

黃大仙區中學校長會主席劉瑤紅稱，區內學位失衝問題受早年政策如校網劃分、小學搬離他區等影響，在現時全港適齡人口下降情况下，有歷史悠久的中學因而停辦，對此感到不開心和可惜，但理解要緩解人口問題，局方以合併官校作榜樣。她說希望學生不要因此太擔心及困擾，如有需要區內學校會協助，稱黃大仙的學校一直合作無間，攜手應對困難。

教育局昨發稿，稱鑑於中學適齡人口將出現結構性下降，而龍翔官立中學位處的黃大仙區有較多剩餘學位，教育局作為官校辦學團體，經詳細考慮各方面因素包括教育政策、學齡人口變化、學額供求、官校整體發展需要、政府資源運用等後，決定合併龍翔官中與九龍工業學校。

教育局稱，九龍工業學校及龍翔官中的前身均為工業中學，背景相近，而九龍工業學校校舍空間寬敞，能容納龍翔官中的轉校生。

龍翔官中今年有一名教師被取消註冊，屬首名遭DQ的官校教員，指其通識教學「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」，內容散播仇恨和偏見的信息，打擊學生的國民身分認同。據網上資料，該校知名校友包括歌手吳業坤、單立文，天主教香港教區輔理主教夏志誠等。

教育局亦重申「期望有關合併可以起牽頭作用」，供其他辦學團體參考，鼓勵業界及早規劃。