龍翔官中停辦 併入九龍工業學校 中三生明年要轉校 教局盼合併可起牽頭作用

【明報專訊】適齡學生人口下跌危機逼近中學，繼有官立小學要逐步停辦，1970年創辦、黃大仙的龍翔官立中學亦會於2024/25學年停辦。教育局昨日宣布，該校與九龍工業學校合併，約200名中一至中三生完成初中後，可轉校至九龍工業學校升中四，本學年中三生明年9月要轉校；中四至中六可原校讀到畢業。局方稱，期望有關合併可以起牽頭作用，供其他辦學團體參考。龍翔官中一名通識教師早前因教材偏頗被取消註冊（DQ）。
九龍工業增中四班吸納
兩校昨分別向家長發通告，九龍工業學校稱下學年中四吸納龍翔官中的學生，會由原本4班，增加最多兩班，該校學生選科等安排不受影響。龍翔官中稱，學生如欲轉往黃大仙區內其他學校就讀，教育局會提供協助；學生亦可參加「中央學位安排」轉往他區學校升中四。
黃大仙校長會：學位失衡受政策影響
黃大仙區中學校長會主席劉瑤紅稱，區內學位失衝問題受早年政策如校網劃分、小學搬離他區等影響，在現時全港適齡人口下降情况下，有歷史悠久的中學因而停辦，對此感到不開心和可惜，但理解要緩解人口問題，局方以合併官校作榜樣。她說希望學生不要因此太擔心及困擾，如有需要區內學校會協助，稱黃大仙的學校一直合作無間，攜手應對困難。
教育局昨發稿，稱鑑於中學適齡人口將出現結構性下降，而龍翔官立中學位處的黃大仙區有較多剩餘學位，教育局作為官校辦學團體，經詳細考慮各方面因素包括教育政策、學齡人口變化、學額供求、官校整體發展需要、政府資源運用等後，決定合併龍翔官中與九龍工業學校。
教育局稱，九龍工業學校及龍翔官中的前身均為工業中學，背景相近，而九龍工業學校校舍空間寬敞，能容納龍翔官中的轉校生。
龍翔官中今年有一名教師被取消註冊，屬首名遭DQ的官校教員，指其通識教學「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」，內容散播仇恨和偏見的信息，打擊學生的國民身分認同。據網上資料，該校知名校友包括歌手吳業坤、單立文，天主教香港教區輔理主教夏志誠等。
教育局亦重申「期望有關合併可以起牽頭作用」，供其他辦學團體參考，鼓勵業界及早規劃。