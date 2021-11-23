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2021年11月23日星期二
星笈中文 第045期
小一自行派位申請10年低 校長：未計移民轉直資 實際料更少
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尖子今日：首屆文憑試狀元 撥迷霧闖法律路
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【明報專訊】畢業於聖言中學的陳俊豪，是2012年香港中學文憑試首屆狀元。
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