小一自行派位申請10年低 校長：未計移民轉直資 實際料更少

教育局一直推算來年小一適齡學童下降，而下學年申請入讀官津學校小一的自行分配學位申請數字，亦是10年低位（表1），人數較去年減3%。

倡把握契機推小班教學

張勇邦說，對最新跌勢不感意外，更指遞表入讀明年小一的家長，部分正辦理移民手續，亦不排除有家庭礙於外地疫情，移民前仍遞交入學申請。他又指部分人或最終選擇入讀直資或私立學校，需待明年公布統一派位結果，始能了解實際狀况。他重申政府應視適齡學童下跌為契機，例如檢視不同地區是否具備條件，可以造就「全區小班」，避免縮班殺校。

新界校長會：北區部分校已收生不足

新界校長會首副主席朱偉林稱，得悉北區三分之一小學在自行分配學位收表階段「已不夠數」，「有學校較嚴峻，有兩班的學額，但自行收生的交表人數連開一班都唔夠」；又憂慮有交表者為跨境生，倘開學未通關，將會放棄學位。他將與區內校長召開會議和約見教育局代表商討對策，「希望大家也有飯開」。

粉嶺皇后山兩間新辦小學，本學年已開校，其中東華三院曾憲備小學校網顯示明年小一自行分配學位已收足63名學生。

子獲喇沙錄取 母：不憂國安教育不會移民

在傳統名校喇沙小學，昨仍可見零星家長到校了解結果。家長葉太說兒子持25分，獲取錄感到很興奮。她稱不擔心小學須推展國安教育，「因為香港是中國一部分，佢哋需要識」；又自言土生土長、不會移民，惟會視乎兒子「讀成點」，再決定日後會否到海外升學。

另一家長梁太則說，在校網得知兒子獲取錄後感動流淚，兒子持25分，同時報了數間直資或私立小學作後備，「之前好多人說25分難入，（結果）超乎想像；今年競爭大，因為多了世襲生」。

每校的小一學額約有三成供「世襲生」（有兄姊在該校就讀或父母在該校任職）佔用，由於學校於自行分配學位階段，必須取錄報讀的世襲生，如比例超三成，會蠶食統一派位學額，令該校統一派位學額減少（表2）。