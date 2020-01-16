教育
常識學堂 第226期

STEAM足迹：動植物公園150歲了

【明報專訊】香港動植物公園150歲了！公園內養有不少珍禽異獸，也種有大量古樹名木。在動植物公園擔任導賞員8年的林佩賢（Ivy）帶大家看看這個香港歷史最悠久的公園。

上 / 下一篇新聞