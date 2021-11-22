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2021年11月22日星期一
常識學堂 第226期
家人借貸受牽連 曾想辭職保舊校校譽 捱過黑暗期 校長身教勉學子不棄
劉德「細校」收生仍樂觀 校長走訪幼稚園宣傳
教育界候選人丁健華 將辦工會 促小班
立會會期屆滿
公民點對點：立會延任一年 會時最短 通過法案最多
公民點對點：參考答案
知識寶庫：潛行任務
知識寶庫：答案
大開眼界：世界旅遊組織（UNWTO）
圖看議題：內地嚴控樓市炒風
新聞測驗
新聞測驗：答案
新聞解碼：食水含鉛量超標
答案
STEAM足迹：動植物公園150歲了
STEAM DIY：刺不破的氣球
偵探M.A.D. 誠實認錯
答案
【明報專訊】1. 蔬菜
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家人借貸受牽連 曾想辭職保舊校校譽 捱過黑暗期 校長身教勉學子不棄
劉德「細校」收生仍樂觀 校長走訪幼稚園宣傳
教育界候選人丁健華 將辦工會 促小班
立會會期屆滿
公民點對點：立會延任一年 會時最短 通過法案最多
公民點對點：參考答案
知識寶庫：潛行任務
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大開眼界：世界旅遊組織（UNWTO）
圖看議題：內地嚴控樓市炒風
新聞測驗
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新聞解碼：食水含鉛量超標
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STEAM足迹：動植物公園150歲了
STEAM DIY：刺不破的氣球
偵探M.A.D. 誠實認錯
家人借貸受牽連 曾想辭職保舊校校譽 捱過黑暗期 校長身教勉學子不棄
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立會會期屆滿
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知識寶庫：答案
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新聞測驗
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