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智學公民 第11期

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【明報專訊】(1) 政府為控制疫情，由11月1日起，若非12歲以下兒童、65歲以上長者及使用「安心出行」有困難的殘疾者，須使用「安心出行」才可進入政府處所，以下哪個地方可獲豁免？（圖01）

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