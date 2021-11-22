教育界候選人丁健華 將辦工會 促小班

稱助因專業失德遭DQ教師上訴

適齡學童人口持續下跌，部分學校面臨縮班殺校。丁健華稱，教師是社會重要資源，批評當局政策欠前瞻性及彈性，在遇到人口問題時只以縮班殺校措施應對，無提出其他方法。他說工會將設立「反縮班殺校」熱線，處理超額教師求助，為他們配對其他學校的教席空缺。他同時要求教育局落實小班教學，增加整體教席數量。

教師宣誓「不是你我能阻止」

至於教師需否宣誓問題，丁健華說「如果一個國家法律需要一個行業宣誓，其實不是你我能阻止」，他認為當局應讓社會了解宣誓的重要，減低落實宣誓事宜的難度。教聯會近月亦成立新工會，被問到「香港教師工會」有何優勝之處，丁稱自己「敢言、實幹、無包袱」，又說自己無論當選議員與否，都會推動工會工作。

教育界選舉其他候選人為林日豐、朱國強、文詩詠及林泳施。