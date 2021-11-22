家人借貸受牽連 曾想辭職保舊校校譽 捱過黑暗期 校長身教勉學子不棄

明報記者 黃焯謙

5年前受討債滋擾 幸舊校體諒

顏源峰憶述無辜遭索債時並無避忌，坦然回顧。約5年前他接獲的來歷不明電話漸多，後來始知其兄借貸逾百萬元，並向財務公司列他為「諮詢人」，雖然在法律上無任何責任，但因兄長已破產，令顏源峰不斷接到討債電話，最誇張曾於1小時內接過百個。滋擾行為亦入侵生活，住所樓下被貼街招，父親居住單位亦遭淋紅油，更有人上門到顏以前任職的學校，當面要求他替兄長還債。

他稱，為免影響校譽及學生安全，曾向校長稱寧願辭職，但對方體諒處境，願調配工作減輕他的壓力。當年顏堅決不為兄長償還債務，又報警處理及向財務公司發律師信，惟滋擾未止，最終他決定搬家及更換電話號碼，才逐漸擺脫持續大半年的討債。

挫折曾羞啟齒 現敢分享經歷

遭追債的那段時期，顏正修讀碩士課程，他說有大學同學問他為何突然搬家，而自己作為教師，當時羞於向人解釋家裏狀况。時至今日顏改變心態，他稱曾向以前的學生分享自身經歷，讓他們知道自己捱過困難時期，藉此勉勵學生在求學路上別輕易言棄。

經此難關更明學生需要

轉職新校 助基層生追尋夢想

經此難關，顏源峰明白每個家庭有不同需要，本學年他轉到樂善堂劉德學校出任校長，該校位於有30多年樓齡的寶林邨，部分學生家庭面對經濟問題。他說，基層兒童受現實條件壓迫，或規限他們對夢想的想像，亦較少機會接觸不同活動，故他本學年為學校引入劍擊、非撞式欖球等課外活動，盼生涯規劃不僅流於課程上空談夢想，更重要是使學生有機會嘗試，探索自己興趣。

他又主持校園電視節目，讓學生一嘗夢想成真的滋味。其中一集有學生盼成為歌手，顏遂邀請對方在節目演唱，並為他彈結他伴奏。不過該學生曾懷疑自己能力，問顏「你覺得我唱歌是否很難聽」，顏毫不猶豫稱「校長說你好聽就好聽」，結果學生信心大增，兩人試唱兩次就順利完成錄影。顏稱相信「每個小朋友像個寶藏，有待老師校長發掘」，他冀節目令學生明白自己價值，朝理想進發。