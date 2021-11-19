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2021年11月19日星期五
常識天下 第479期
教師涉考前通水 中學統測全級重考 模擬卷極似試題 陳楷中學辦團：審視操守 或紀律行動
防止虐兒會錄200宗舉報 有學生遭家長掐頸
中學限定：協恩中學×九龍塘學校（中學部） 理想家園辯論賽
中學限定：房屋問題 辯青年心城利弊
浮城絮語：說不出口的交友煩惱——《古見同學有社交障礙》
閱讀篇章．卷二實戰：嚴以律己，寬以待人
校園尺牘：金禧校慶誠徵文、物 (通告)
閱讀文言：君子的比喻
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
潮看文史：俘（fu1） 虜（lou5）
時事中文：金無足赤 人無完人
答案
周圍「中」：熱水 暖水 凍水
講故事：形狀比一比
答案
【明報專訊】■小遊戲
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教師涉考前通水 中學統測全級重考 模擬卷極似試題 陳楷中學辦團：審視操守 或紀律行動
防止虐兒會錄200宗舉報 有學生遭家長掐頸
中學限定：協恩中學×九龍塘學校（中學部） 理想家園辯論賽
中學限定：房屋問題 辯青年心城利弊
浮城絮語：說不出口的交友煩惱——《古見同學有社交障礙》
閱讀篇章．卷二實戰：嚴以律己，寬以待人
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閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
潮看文史：俘（fu1） 虜（lou5）
時事中文：金無足赤 人無完人
答案
周圍「中」：熱水 暖水 凍水
講故事：形狀比一比
教師涉考前通水 中學統測全級重考 模擬卷極似試題 陳楷中學辦團：審視操守 或紀律行動
防止虐兒會錄200宗舉報 有學生遭家長掐頸
中學限定：協恩中學×九龍塘學校（中學部） 理想家園辯論賽
中學限定：房屋問題 辯青年心城利弊
浮城絮語：說不出口的交友煩惱——《古見同學有社交障礙》
閱讀篇章．卷二實戰：嚴以律己，寬以待人
校園尺牘：金禧校慶誠徵文、物 (通告)
閱讀文言：君子的比喻
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
潮看文史：俘（fu1） 虜（lou5）
時事中文：金無足赤 人無完人
周圍「中」：熱水 暖水 凍水
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