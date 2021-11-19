教育
語文同樂 第539期

中學限定：協恩中學×九龍塘學校（中學部） 理想家園辯論賽

【明報專訊】房屋問題困擾香港多年，樓價節節上升，公屋輪候時間愈來愈長、劏房戶數目不減反增，富者愈富，貧者愈貧，形成香港深層次矛盾，已是人盡皆知。

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