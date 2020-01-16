防止虐兒會錄200宗舉報 有學生遭家長掐頸

有個案身上10多條紅印藤條痕

防止虐待兒童會於2020/21年度，共接獲1264宗熱線舉報及諮詢服務，當中200宗為懷疑虐兒個案。黃翠玲說，多個求助的家長表示，憂慮子女停課期間跟不上學業進度，升小或升中呈分方式會否有變等；亦有個案因疫下留家時間增加，家長或不滿子女長時間使用電子產品，繼而引發衝突。

黃翠玲續說，遭身體虐待的兒童，一般被藤條或衣架體罰，或被家人掌摑，「見過有人身上有10多條紅印、藤條痕」。防止虐待兒童會註冊社工李如寶續稱，有初中生因疫下停課或半天課多時，與家人摩擦增加，更因長時間打機觸發家人情緒爆發，體罰由「打手板」演化為掐頸，最終該學生親自求助。該會按需要將個案轉介至社會福利署。

涉248名兒童 6至8歲最多

248名受虐兒童年齡各有不同，最多為6至8歲（見表）達49人，其次為3至5歲，達43人。黃翠玲表示，兒童面對升小和升中「兩大關卡」，「家長特別緊張想催谷，要揀心儀學校，但或會影響親子關係」。她認為家長宜體諒子女，需要多關心兒童、協助子女過渡這些階段，亦盼家長及早裝備正面管教技巧。

黃又稱，20/21年度接獲的舉報和查詢中，951宗（76%）由家庭成員致電舉報，20宗來自懷疑受虐兒童，4宗則是懷疑施虐者致電尋求協助，認為顯示許多父母遇上管教困難時願意尋求協助，「這是好事，家長覺得情况惡劣便求助，有助及早介入，減低演變成虐兒的危機」。不過，她強調疫情期間更難辨識懷疑虐兒個案，估計社會上仍有不少隱蔽個案。

另外，最近一對同居男女虐待22個月大女嬰，法庭判囚5年4個月；昨日法庭判一名30歲私家偵探囚38個月，涉先後非禮5名女童，最年幼僅9歲；黃翠玲表示，相關案件刑罰阻嚇力不足，建議政府接納法改委倡議訂立的「沒有保護罪」，同時提高《侵害人身罪》刑責。