教師涉考前通水 中學統測全級重考 模擬卷極似試題 陳楷中學辦團：審視操守 或紀律行動

本報接獲一群自稱博愛醫院陳楷紀念中學家長的投訴，指有教師「通水」連累全級重考數學統測。事件於家長群組流傳不同版本，指校方未向全校家長發信解釋。有家長稱子女因重考周六日需溫書，令早前預訂的酒店及往主題樂園未能成行。

辦學團體博愛醫院回覆稱，今年11月3日，校方接獲一名4C班同學報告稱，中四級數學科試卷與一份4D班曾於課堂內使用過的「模擬統一測驗」內容極為相似。同日校長即展開危機處理，召開緊急會議，與會者包括副校長、數學科主任及考評組成員，一致同意11月8日重考，由數學科主任親自擬卷。

家長投訴無解釋 校方稱已通知

辦團稱，事發翌日副校長與數學科主任逐班向中四學生講解，及後以「家長通告」通知家長中四級數學科統測事件及重考安排。博愛醫院稱，作為辦學團體，與學校將嚴肅處理是次事件審視涉事教師操守，以防止同類事件發生。

有中學校長稱，事件屬個別情况，稱不理解涉事教師背後動機。該校長稱一般測驗或考試由擬卷教師定好題目後，一般會由2至4個任教該科同級的教師傳閱，互相提點、避免盲點，或題目過淺過深等，確保考卷客觀。他認為，重考是個補救做法，始終有同學事前曾做類似題目不太公平，惟部分同學事前努力溫書卻又重考，難免不滿，相信校方是考慮學生學習而迫於無奈決定。

教局：會據學校調查結果跟進

教育局稱，據悉學校已就事件及相關安排適時通知學生及家長，並調查事件，嚴肅跟進，將向局方提交報告。局方亦已促請學校加強與家長溝通，適切回應家長的關注。