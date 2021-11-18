教育
通通識 第732期

新聞有常識：中國國家公園

【明報專訊】全球多地設有國家公園，保護國家的自然生態，部分區域更提供了旅遊及教育作用。中國也正式設立了國家公園試點，有些公園的範圍面積受到不少因素影響。

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