教育
通通識 第732期

概念解碼：國有企業

【明報專訊】據國務院國有資產監督管理委員會（國資委）資料顯示，國有企業是指由國務院和地方人民政府履行出資職責的國有獨資企業、國有獨資公司以及國有資本控股有限公司。

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