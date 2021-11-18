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2021年11月18日星期四
通通識 第732期
民主牆憶圍困 理大整幅遮 學生校董：「同學加油」無關政治同被掩
稱進駐科學園不便宜 莫樹錦倡初企獲河套區租金優惠
缺人才 浸大中藥學增名額
疫下無家者
時事點對點：「族內歧視」
Data解密：跨國企業在港發展
概念解碼：國有企業
爆point大全：香港經濟轉型的優勢與挑戰
新聞有常識：中國國家公園
真假fun一fun：瑞士人愛吃朱古力
迪士尼朋友：樂觀抗逆的灰姑娘
每周一圖：發光的米埔屈翅螢
概念解碼：國有企業
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【明報專訊】據國務院國有資產監督管理委員會（國資委）資料顯示，國有企業是指由國務院和地方人民政府履行出資職責的國有獨資企業、國有獨資公司以及國有資本控股有限公司。
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