教育
通通識 第732期

疫下無家者

【明報專訊】7所社福機構合辦的「全港無家者人口統計調查2021」10月26日公布統計結果，發現全港無家者人數為1532，與社署2018年同類數據（1297人）相比，增加了18.1%。

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