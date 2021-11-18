缺人才 浸大中藥學增名額

無港畢業生北上 盼學生多試

八大之中僅浸大提供中藥學士課程，下學年該課程首學年學額將由現時的15個增至約20個，該校以及港大、中大亦開辦中藥碩士課程。位處將軍澳的中醫院料2025年投入服務，政府亦會於醫院旁興建中藥檢測中心，陳虎彪難言本港未來需要增加多少中藥人才，但稱現時市場能容納各大學中藥課程的畢業生。

陳說，本港研究、開發中藥的機構較少，內地則較多做新藥研發，市場需求亦較大，但過往該課程沒本地畢業生到內地發展。他看好大灣區發展前景，稱當地薪金貼近本港，惟本港學生對內地市場仍有顧慮，陳鼓勵他們多了解內地環境，嘗試到外地發展。至於如何推動本港畢業生到內地工作，他「還沒想到特別好的方法」，認為需時讓學生探索大灣區。

中醫薪金高中藥六成

浸大：人手已過剩

根據浸大資料，去年中醫學學士畢業生平均薪金約2.3萬元，較中藥學畢業生高約六成。不過陳說，中醫師除面對本地競爭，亦有內地中醫畢業生來港應考執業試，加上本地中醫師人數接近西醫醫生，認為中醫師在本港人手過剩，相反中藥人才則較少。

浸大已公布大部分課程今年大學聯招（JUPAS）收生平均分數，按4個必修科加2個選修科計算，分數最高課程是中醫（27.83），其次是體育及康樂管理（25.63）及社會工作（25.57）。中藥學今年收生平均分為24，共206人將該課程放於首三志願（Band A）。至於浸大「王牌課程」傳理學學士（榮譽）（新聞與數碼媒體／公關及廣告）則未公布今年收生分數。