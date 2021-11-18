稱進駐科學園不便宜 莫樹錦倡初企獲河套區租金優惠

論壇昨舉辦記者會，莫樹錦稱本港兩間醫學院不停有突破研究，惟本港市場小，投資在本地醫療健康企業難有高回報。他說，本港有醫學人才，大灣區內地地市則有資金、土地資源，市場亦較大，認為兩地合作將是本港發展新動向。港大、科大等大學到大灣區建校，莫認為此舉令中港兩地聯繫更緊密。

亞洲醫健論壇下周舉行

莫盼政府支援學者成果商品化

對於初創企業在本港發展的困難，莫希望落馬洲河套區的港深創科園可以優惠租金向相關企業出租單位，又建議當局多舉辦論壇、聚會，讓初創企業接觸投資者。

「亞洲醫療健康高峰論壇」將於下周三（24日）在會展舉行，並同步於網上直播。論壇邀請逾70名來自12個國家或地區的國際組織代表、醫療衛生官員、醫學專家等演講，亦有展覽展示創科機構的醫健方案及服務。

貿發局總裁方舜文說，未為參與首屆論壇的企業訂下籌措資金目標，盼先提高外界對本港認知，亦讓國際投資者與本地初創企業接觸。