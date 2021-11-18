民主牆憶圍困 理大整幅遮 學生校董：「同學加油」無關政治同被掩

據編輯委員會報道及學生會提供照片，民主牆貼着的手寫標語包括：一息尚存、Never forgive never forget、毋忘歷史 勿忘教訓、民主會戰勝歸來等，亦有理大圍困事件相片，展示當時校園牆壁上的字句。同日下午整幅民主牆幾乎已被黑紙遮蓋。

陳偉僖稱，學生會幹事會昨午收到校方通知，要求移走一些民主牆字句，他引述校方說法，稱有關民主牆字句sensitive（敏感）、incorporate（不當），他形容校方先斬後奏，未通知學生會已用黑紙字句遮蓋。

陳偉僖稱，以往校方也試過用黑紙遮一些他們認為是政治敏感的字句，但今次連「理大同學加油」都被遮，對此感震驚，學生會已向校方查詢要求解釋。他又稱學生會不會審查民主牆上的內容，認為任何人都要對自己言論負責。

理大學生會外務副會長張心怡稱，學生會室門下方原先展示「香港加油」木板，前日突被校方移走，惟未有說明原因，僅稱是根據條例。而木板由上屆學生會起已在，至今已一年多。

校方：屬管轄範圍 按守則管理

理大回覆，校園內所有地方包括民主牆及其他設施，均屬於大學管轄範圍，會按既定機制及使用守則監督及管理。去年6月，理大學生會發起民主牆「和理貼」活動，有人張貼「民族自強 香港獨立」、「經濟要獨立」標語，「獨立」字眼一律被校方以黑紙蓋着。