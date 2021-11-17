調查指基層童欠健康 營養失衡睡眠不足

計劃由賽馬會慈善信託基金主導，在2018至2021年追蹤調查超過1600名來自深水埗或天水圍學校的幼兒，在他們幼稚園入學前至畢業期間，定期評估其健康狀况。參與調查的幼兒當中，12%居於劏房、板間房或臨時房屋；三成家長教育程度為初中或以下。

攝取過多鈉欠維他命D 睡不足10小時

調查發現，基層社區兒童的營養攝取、運動量、睡眠時間等均欠佳（見表）。七成半幼兒每日攝取過多鈉質，葉柏強說幼兒腎臟脆弱，過量鈉質除了影響腎功能，長遠或引致血壓高、心臟病，同時影響腦部發展。12%幼兒則缺乏足夠維他命D，葉柏強說疫情期間幼兒或較少到戶外接觸陽光，令他們維他命D不足；又稱維他命Ｄ關乎骨骼發展及抵抗力，他引述研究指維他命D不足者有較大風險感染新冠病毒。

疫下困50呎屋 乏運動

調查安排幼兒配戴運動手環，了解他們運動量及睡眠時間。超過八成幼兒在平日及周末每日睡覺少於10小時，未達10至13小時的幼兒建議睡眠時間。整體幼兒平均每日只做19分鐘中高強度體能活動，遠低於世衛建議的每日累計至少60分鐘。葉說，疫情期間曾探訪居於板間房的幼兒，當中有人數星期均逗留在50平方呎的家裏，嚴重影響其運動量。

計劃在過去3年舉辦逾300節健康教育講座，葉希望日後建立更好的家長健康教育平台，加強培養小孩做運動和健康生活的習慣，亦可以向幼童家庭提供營養餐單，讓小孩達至均衡飲食。

身心健康皆轉差 倡幼園復全日課

除了身體健康轉差，疫下幼兒心靈健康亦受關注。葉柏強說，幼稚園長時間停課令幼兒無法與他人接觸，不利他們情緒及精神健康，有患專注力不足的小孩甚至出現腦部發展倒退，或長遠影響其學習。現時所有幼稚園只上半日學，葉盼全日制幼稚園可恢復原本上課時間，以支援有需要家庭，但前提是疫情受控、大家有良好衛生習慣，他鼓勵家長及教師接種新冠疫苗，以保護小孩。