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2021年11月16日星期二
星笈中文 第044期
丘佐榮舊生變校長 留下來伴後輩成長
職訓局：在現有課程推國安教育
優教基金推國教資助 幼園亦可申
尖子今日：貧家狀元懸壼廿載 留在公院煮限飯
尖子今日：基層出身後來居上 衝線後還有馬拉松
尖子今日：公院限米煮限飯 想方設法做到最好
文本細讀：喚醒尊嚴——馬奎斯〈禮拜二午睡時刻〉
尖子今日：貧家狀元懸壼廿載 留在公院煮限飯
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【明報專訊】十年磨一劍。二十年光景，在一個小子身上，可以煉成什麼？
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丘佐榮舊生變校長 留下來伴後輩成長
職訓局：在現有課程推國安教育
優教基金推國教資助 幼園亦可申
尖子今日：貧家狀元懸壼廿載 留在公院煮限飯
尖子今日：基層出身後來居上 衝線後還有馬拉松
尖子今日：公院限米煮限飯 想方設法做到最好
文本細讀：喚醒尊嚴——馬奎斯〈禮拜二午睡時刻〉
丘佐榮舊生變校長 留下來伴後輩成長
職訓局：在現有課程推國安教育
優教基金推國教資助 幼園亦可申
尖子今日：基層出身後來居上 衝線後還有馬拉松
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