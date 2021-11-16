職訓局：在現有課程推國安教育

收生平穩 下年開藝術科技

職訓局下學年將開辦超過140個全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑等課程，部分屬新設（見表），當中包括藝術科技高級文憑。此課程由知專設計學院（HKDI）負責，教授以實時視覺特效製作數碼娛樂項目，亦涵蓋創新科技的應用，包括延展實境（XR）、沉浸式音效等。職訓局高級助理執行幹事郭展幹稱，《施政報告》提出促進藝術與科技的融合，此將成為創業工業發展大勢，新課程畢業生可投身會展產業、節目製作等。

疫情期間網上購物盛行，帶動電子商貿發展。職訓局下學年亦推出商業（電子商貿）高級文憑，涉及營運網店、網絡推廣及分析、供應鏈管理等知識，亦會教授資料庫運作、網絡安全等科技應用知識。上述課程料首學年提供30至60個學額。

中六畢業生人數持續下跌，或對院校收生構成壓力。任影嬋說，現時中六學生人數處於低位，職訓局每年會因應人力需求、市場情况、學生人數等策劃學額數量，而今年職訓局整體收生「基本上符合預期，大致平穩」。擬下學年修讀職訓局課程的學生，本周四（18日）至明年2月28日可到職訓局網頁報名。