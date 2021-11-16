丘佐榮舊生變校長 留下來伴後輩成長

上學年24人退學 今學年一人

受適齡學童人口減少及移民潮影響，不少學校面對學生流失問題。郭世民稱，基督教女青年會丘佐榮中學（下稱丘中）上學年共24人退學，包括移民和海外升學，分佈於不同級別；今個學年迄今僅一人退學，認為「不算特別多同學離開」，校方暫不取錄插班生。

近年學界面臨一番新景象，包括推展國安教育、教師須考《基本法》測試、擬須宣誓。問到不少教師離開教界之際，有何因素驅使郭世民留下，他說主要希望為母校服務，又稱至今覺得教師崗位不可或缺，可實踐生命教育工作，「現今學生很需要老師幫助和陪伴，我們所做的不止知識傳授，還有培育他們（學生），使他們成長，所以仍覺得教育很好意思和重要」。

社會復靜疫下少相處 約學生聽意見

郭在大學畢業後，投身社會首幾年，曾回到丘中教數學和電腦科，之後轉到天水圍循道衛理中學任教約20年，直至去年離職時為該校副校長，以管理層身分經歷學界在社會運動下的動盪。他說，當時有感當校長責任很大，並要兼顧行政工作，曾擔心未必勝任。談到過往有學生設關注組關心社會，他稱丘中沒相關情况，形容學生較「純」，故作為校長「不需有特別有什麼取態」。

他稱現今社會回復平靜，欣見丘中師生關係不錯，秉持數十年來「嚴中有愛」的校園特色，即對學生期望高、要求高，希望凡事盡力完成，但同時講求有愛。不過，他稱疫情陰霾下師生相處時間少，難深入建立關係。為加強溝通，他將約見學生代表和學生會，聆聽對學校的意見，並趁機認識不同學生。

郭世民難忘以往於母校因熱愛唱歌加入合唱團，得以認識各級同學，稱「音樂可聯繫『丘中情』」。他現時亦希望學生發揮潛能，支持他們培養各範疇興趣，其中將人工智能寫入中二級電腦課程，讓學生接觸編程和人面或圖像辨識；亦鼓勵學生展現藝術才華，日後擬開辦視藝選修。