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2021年11月15日星期一
常識學堂 第225期
校本支援派員共同備課 檢視國安教材 教局倡用內地例子教公民科
稱盲公竹輔助「較穩陣」 中學校長：未聞教師有審查壓力
迎「體育產業化」人才需求 教大推運動科學新課程
通關內地列「頭等大事」
公民點對點：港府爭通關 收緊免檢疫措施
公民點對點：參考答案
知識寶庫：無人駕駛車
大開眼界：世界貿易組織
圖看議題：中國雙循環
新聞焦點：北京冬奧僅設境內售票
新聞解碼：魷魚有軟骨
答案
STEAM足迹：「催眠」酵母製雪糕
STEAM DIY：一指即跌
偵探M.A.D. 保持衛生
答案
【明報專訊】1. 頭足綱
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校本支援派員共同備課 檢視國安教材 教局倡用內地例子教公民科
稱盲公竹輔助「較穩陣」 中學校長：未聞教師有審查壓力
迎「體育產業化」人才需求 教大推運動科學新課程
通關內地列「頭等大事」
公民點對點：港府爭通關 收緊免檢疫措施
公民點對點：參考答案
知識寶庫：無人駕駛車
大開眼界：世界貿易組織
圖看議題：中國雙循環
新聞焦點：北京冬奧僅設境內售票
新聞解碼：魷魚有軟骨
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校本支援派員共同備課 檢視國安教材 教局倡用內地例子教公民科
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知識寶庫：無人駕駛車
大開眼界：世界貿易組織
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新聞焦點：北京冬奧僅設境內售票
新聞解碼：魷魚有軟骨
STEAM足迹：「催眠」酵母製雪糕
STEAM DIY：一指即跌
偵探M.A.D. 保持衛生
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