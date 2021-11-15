迎「體育產業化」人才需求 教大推運動科學新課程

新課程一年級高年級各20學額

雷雄德上學年離開執教28年的浸大，他介紹教大新課程時與同類課程比較，稱中大體育相關課程主要培訓體育教師、浸大主要學習管理，而教大除提供5年制體育教師培訓，新課程則結合運動科學與教練元素，涵蓋教練學、生命教育、運動管理學等，「是最全面、全港首辦」。運動科學及教練榮譽理學士（JS8726）擬提供各20個一年級、高年級學額。

談到該課程畢業生就業發展，他稱啟德體育園快將竣工，政府或擬建白石體育園，估計體育運動行業於未來5至10年發展空間大，前景相當樂觀。他認為本港朝「體育產業化」的方向走，本港在健身和普及運動等市場亦有人才需求；加上港隊運動員在東京奧運和殘運奪佳績，「精英運動自然多了，所以新課程正正將產業的人才提升」。

新課程亦包括綜合環境管理榮譽理學士（JS8702）。教大科學與環境學系系主任曾寶強稱，課程宗旨希望學生從本地議題，思考對全球環境影響，「希望學生明白非獨善其身」。

新課程中，6個是高年級入學的兩年制課程，包括幼兒與家庭研習、英語研究及數碼傳訊、文化遺產教育與藝術管理等，各課程提供30至50個學額不等。