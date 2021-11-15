稱盲公竹輔助「較穩陣」 中學校長：未聞教師有審查壓力

被問觀課收窄討論空間

稱學生毋須過多壓力

本學年參與計劃的余振強紀念中學，校長楊學海稱，公民科僅實行兩個多月，希望有「盲公竹」輔助，認為讓當局看教案「較穩陣」，「對師生都有利，因為有專家可以問」。他又稱，暫聽不到教師強烈反對，未聞他們有審查壓力。至於會否擔心當局代表觀課期間，師生課堂討論空間收窄，他稱該校未展開觀課環節，但認為學生毋須投放過多壓力在該科。他認為公民科教師最大憂慮，為未知學生公開試要取多少分才算達標，希望考評局盡快給予指示。

憂未知公開試達標分數

教育局文件列明，公民科／通識科支援服務有7項發展重點，包括在《憲法》和《基本法》教育框架下推廣國家安全教育，以增進學生對國家和社會的認識，提升他們對國民身分的認同感。

當局期望接受該科服務的學校安排定期會議，建議每周/每循環周約1.5小時，讓參與教師充分討論課程發展、共同備課、課堂實踐、觀課議課，以及檢視和跟進等，以加強教師間的協作與溝通，教育局課程支援主任會參與各環節並提供意見，「藉以促進課程領導和教師的專業發展」。