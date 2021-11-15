校本支援派員共同備課 檢視國安教材 教局倡用內地例子教公民科

明報記者 鄧佾文

今年13中學申請支援

教育局針對不同科目設「校本支援服務」，於「公民科／通識教育科」範疇，按課程要求，發展重點包括提升學生國民身分認同感（見另稿）。

倡引內地水污染取代澳洲山火

引述教局：非一律禁用外國例子

何文田的余振強紀念中學是13間參與學校之一，該校公民科主任李文勁表示，教育局代表每月到訪學校約兩次，包括舉行會議，亦會檢視教材、習作等。他提及，該校自擬教材涉國家安全課題，曾列不同國家例子，包括以「澳洲山火」為生態安全的議題。他稱到校的教育局代表建議學校提供中國例子，「稱可改用內地水污染對河流和海洋生態的影響、荒漠化、沙塵暴等，這些來自地理科國安教育課程的例子」，並解釋「（學生）答題時便可符合要求」，但強調並非一律禁用外國事例。李表示已教的內容沒辦法立刻改，學校來年將在同一部分改回引內地例子。

建議部分長題目改短分拆

該校中四級須接受公民科學期測考，李文勁表示教育局代表檢視過試題，建議部分長題目分拆成兩條短題目。他續稱，以往教通識教育多年的教師或沒意識，新科需較多短題目，遂按建議更改題目長短和分數分佈。

不介意跟指示「出錯風險減少」

公民科教科書迄今未出版，李文勁認為支援服務對學校編製教材幫助最大，「科目推行過程很倉促，是新模式，有人給予意見好點」。對於近年教育局曾取消教師註冊（DQ），他說教師一定有擔心，該校4名公民科教師現時在服務下減少表示疑惑和擔憂；他亦不介意使用官方材料或指示，稱兩者都是跟從課程指引，「最好教育局過目教材後覺得沒問題，出錯風險可減少」。

教育局回覆本報查詢，稱「校本支援服務」因應教育最新發展、學校需要而設計，支援人員與教師和校長之間，會有系統及緊密地互動討論，專業人員與經驗教師亦會交流和協作；希望藉此協助學校發展課程領導，提升團隊專業能力，優化教學實踐，讓學校持續發展。

至於未有參加該服務的學校，教育局表示，會按既定機制和實際情况，適當安排一定數目學校重點視學。