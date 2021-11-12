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智叻中文Smarties' 第478期

周圍「中」：戰國有幾亂? 七國咁亂!

【明報專訊】你會主動執拾自己的房間，或好好整理書包嗎？別養成將東西隨意亂放的壞習慣，因為會帶來「七國咁亂」的後果啊！

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