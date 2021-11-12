Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
大灣區
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年11月12日星期五
智叻中文Smarties' 第478期
「政教分離」掌城大15年 郭位2023退任 八大唯一校長無入「再出發聯盟」 學生會：部分校政掀議
港大本科生校委選出 投票率不足5％
書與人生：推理之「詭」
書與人生：作者設謎 讀者解謎
陋巷日常：你的第二次，我的第一次 我的第二次，你的第一次
閱讀篇章：刻劃言行，形象具體——朱少璋〈小思老師和梳乎厘〉
名家書簡：給兒子的家書
範文天空：讀萬卷書 行萬里路
經典金句．泛讀清通：問渠哪得清如許？
時事中文：植樹抗全球暖化
答案
周圍「中」：戰國有幾亂? 七國咁亂!
答案
成語漫畫：畫龍點睛
時事中文：植樹抗全球暖化
prev
next
【明報專訊】全球氣候問題日趨嚴重，樹木也許是挽救氣候危機的好幫手。自古以來，人類與樹木息息相關，我們要好好愛護大自然啊！
上 / 下一篇新聞
「政教分離」掌城大15年 郭位2023退任 八大唯一校長無入「再出發聯盟」 學生會：部分校政掀議
港大本科生校委選出 投票率不足5％
書與人生：推理之「詭」
書與人生：作者設謎 讀者解謎
陋巷日常：你的第二次，我的第一次 我的第二次，你的第一次
閱讀篇章：刻劃言行，形象具體——朱少璋〈小思老師和梳乎厘〉
名家書簡：給兒子的家書
範文天空：讀萬卷書 行萬里路
經典金句．泛讀清通：問渠哪得清如許？
時事中文：植樹抗全球暖化
答案
周圍「中」：戰國有幾亂? 七國咁亂!
答案
成語漫畫：畫龍點睛
「政教分離」掌城大15年 郭位2023退任 八大唯一校長無入「再出發聯盟」 學生會：部分校政掀議
港大本科生校委選出 投票率不足5％
書與人生：推理之「詭」
書與人生：作者設謎 讀者解謎
陋巷日常：你的第二次，我的第一次 我的第二次，你的第一次
閱讀篇章：刻劃言行，形象具體——朱少璋〈小思老師和梳乎厘〉
名家書簡：給兒子的家書
範文天空：讀萬卷書 行萬里路
經典金句．泛讀清通：問渠哪得清如許？
答案
周圍「中」：戰國有幾亂? 七國咁亂!
答案
成語漫畫：畫龍點睛
prev
next
相關新聞
答案