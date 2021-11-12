教育
語文同樂 第537期

經典金句．泛讀清通：問渠哪得清如許？

【明報專訊】北宋詩人黃庭堅說：「三日不讀書，便覺語言無味，面目可憎。」原來讀書讓人變得優雅和有內涵。南宋朱熹更以「問渠哪得清如許」一句，直指泛讀博覽，一則不致含垢藏污，再則使人腦筋清明，充滿智慧。

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