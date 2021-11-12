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2021年11月12日星期五
語文同樂 第537期
「政教分離」掌城大15年 郭位2023退任 八大唯一校長無入「再出發聯盟」 學生會：部分校政掀議
港大本科生校委選出 投票率不足5％
書與人生：推理之「詭」
書與人生：作者設謎 讀者解謎
陋巷日常：你的第二次，我的第一次 我的第二次，你的第一次
閱讀篇章：刻劃言行，形象具體——朱少璋〈小思老師和梳乎厘〉
名家書簡：給兒子的家書
範文天空：讀萬卷書 行萬里路
經典金句．泛讀清通：問渠哪得清如許？
時事中文：植樹抗全球暖化
答案
周圍「中」：戰國有幾亂? 七國咁亂!
答案
成語漫畫：畫龍點睛
經典金句．泛讀清通：問渠哪得清如許？
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【明報專訊】北宋詩人黃庭堅說：「三日不讀書，便覺語言無味，面目可憎。」原來讀書讓人變得優雅和有內涵。南宋朱熹更以「問渠哪得清如許」一句，直指泛讀博覽，一則不致含垢藏污，再則使人腦筋清明，充滿智慧。
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「政教分離」掌城大15年 郭位2023退任 八大唯一校長無入「再出發聯盟」 學生會：部分校政掀議
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