【明報專訊】10月底參加了一個網上講座,關了電腦後有點激動,這是網上生活甚少有的反應。日本慶應義塾大學的佐藤元狀教授籌辦了新書發布會,讀的是美國著名文學教授大衛.米勒(D.A. Miller)的新書《第二次:從藝術影院到影碟》(Second Time Around: From Art House to DVD, 2021)。大衛畢業於耶魯大學,曾任教於哥倫比亞、哈佛、柏克萊等學府,現在他已經70多歲了,近年在日本當訪問學人。筆者是第二次在網上與他對話,但總覺得這樣的見面,不算真正的見面。