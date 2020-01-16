「政教分離」掌城大15年 郭位2023退任 八大唯一校長無入「再出發聯盟」 學生會：部分校政掀議

城大昨發聲明稱，校董會主席黃嘉純上月7日的校董會會議上，已向校董會成員匯報有關校長郭位的約滿退任決定及展開全球招聘下任校長的程序。黃嘉純稱，郭位是難得一見的領導者，不單國際知名，出任校長以來一直用心致志，勇於承擔，深受他本人和校董會成員的肯定和讚賞。

沒偕五大聯署「理解立國安法」 未任當然選委

郭位在台灣出生，其後赴美國讀書及研究，專研電子系統與核能可靠度設計。面對近年社會事件，他多次強調秉持「政教分離」。大學校長屬教育界的當然選委，3人未出任，包括郭位；前特首董建華、梁振英去年牽頭成立「香港再出發大聯盟」，八大校長唯獨郭位無參與，成為共同發起人，並以蘇軾〈定風波〉「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行」回應；《港區國安法》2020年6月通過制訂，八大校長其中5人聯合聲明稱理解訂立國家安全法的必要，未參與的城大其後回應，秉持政教分離，「言行如一，寧靜致遠，用以明志」。

城大學生會署理外務副會長何卓朗稱，郭位任內的政策及決定一定程度尊重學生意願，於保障大學自主上有想法，舉例大學沒強制學生接種新冠疫苗；但部分校政亦具爭議，如「校安法」（修改學生守則，禁改動校歌校徽）被指削弱學生的自由。他又稱，學生會過去與校方有良好溝通及合作，惟無可否認近年有減少，希望未來可加強溝通，校方願意聆聽學生。

QS排名198變53 郭：自豪今踞國際領導地位

郭位昨透過大學聲明表示，對於城大能發展成一間在國際居領導地位的大學，在研究及專業教育的範疇表現卓越，感到自豪。他又稱，城大是本港首間大學引用國際性表現及問責標準，推行工作表現與薪酬評核掛鈎機制，稱機制有助城大招攬國際頂級學者。

聲明亦提及，城大的不斷進步，受到國際不同排名機構肯定。郭位領導下，城大在QS世界大學排名榜由2004年198位躍升至2021年53位。不過，2017年城大於排名事宜被指報細學生人數以獲更佳評分，校方否認。

教員協會前主席：過分追排名 教學受損

曾任城大教職員協會主席16年、去年退休的謝永齡稱，城大過分追逐排名，「政策傾斜到為排名而放資源」，催谷研究令教學水平受影響。他又批評，郭位未從大學最佳利益出發，為推動物醫學院、獸醫課程，投放不符比例的大量資源，削弱其他學科的資源。

教資會主席唐家成稱，郭位積極推動城大在創新、創業及研究方面的工作，期待與城大繼續保持密切伙伴關係，與郭位的繼任人緊密合作。

除了郭位，八大校長中，嶺大鄭國漢及教大張仁良的任期亦於2023年屆滿，科大校長史維早前宣布提早約一年於2022年離任。