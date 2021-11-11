教育
常識天下 第228期

迪士尼朋友：無懼挑戰的艾莉奧

【明報專訊】在《小魚仙》故事中，公主艾莉奧展現了鍥而不捨的精神與探索未知世界的勇氣。艾莉奧不滿足於海中皇宮的生活，喜歡四處探索，無論是在海底的沉船，還是地上遇到困難，她都勇敢面對挑戰。

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