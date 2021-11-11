教育
常識天下 第228期

真假fun一fun：尼加拉瓜位於中美洲

【明報專訊】「大家總是誤會我來自非洲。」家鄉在尼加拉瓜的Claudia Gomez，說自己最常被人誤會來自非洲國家，其實尼加拉瓜位於中美洲。

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