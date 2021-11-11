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2021年11月11日星期四
常識天下 第228期
學與教博覽復辦實體展 分享創新教育成果 疫情啟發 小六生自製肥皂
獲1900萬資助 恒大增3金融科技科
李慧詩胡應湘獲頒樹仁榮譽博士
混合教學新常態
時事議題：香港教育常見議題
時事議題：答題指引
概念解碼：特殊教育需要
影視看通識：善用「全球在地化」 《魷魚遊戲》崛起關鍵
觀點與角度：網絡內容 由誰審查？
議題close-up：樂齡科技
新聞有常識：棕櫚樹吸碳率低
真假fun一fun：尼加拉瓜位於中美洲
迪士尼朋友：無懼挑戰的艾莉奧
每周一圖：怕冷的黑臉琵鷺
新聞有常識：棕櫚樹吸碳率低
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【明報專訊】植樹可以幫助「吸走」二氧化碳，但原來每種樹的吸碳率都不一樣呢！
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學與教博覽復辦實體展 分享創新教育成果 疫情啟發 小六生自製肥皂
獲1900萬資助 恒大增3金融科技科
李慧詩胡應湘獲頒樹仁榮譽博士
混合教學新常態
時事議題：香港教育常見議題
時事議題：答題指引
概念解碼：特殊教育需要
影視看通識：善用「全球在地化」 《魷魚遊戲》崛起關鍵
觀點與角度：網絡內容 由誰審查？
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每周一圖：怕冷的黑臉琵鷺
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