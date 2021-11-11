教育
通通識 第731期

議題close-up：樂齡科技

【明報專訊】創新科技是解決人口老化問題的方向之一。2021年於設計工程師國際大賽獲獎的張珮琪，研製幫助護理員餵食及幫助長者進食的智能系統，希望減輕護理員的工作壓力，以及避免長者進食鯁塞。

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