教育
通通識 第731期

影視看通識：善用「全球在地化」 《魷魚遊戲》崛起關鍵

【明報專訊】韓劇《魷魚遊戲》* 9月中於網上串流平台甫上架，即在不同國家及地區掀起追劇狂潮，連帶劇集中的「遊戲」、遊戲道具乃至服裝，亦成為網上熱話，氣勢可謂一時無兩。

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