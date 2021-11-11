教育
通通識 第731期

時事議題：香港教育常見議題

【明報專訊】聯合國《兒童權利公約》自1994年起適用於香港，公約旨在保障兒童的生存權、發展權、受保護權及參與權。政府每年均會撥出資源為兒童提供教育、基本醫療照顧及福利保障。

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