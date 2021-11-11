獲1900萬資助 恒大增3金融科技科

學AI大數據區塊鏈等

恒生大學經濟及金融學系副系主任鄭會榮稱，大多金融機構已經使用金融科技提升業務水平及價值，例如透過人工智能分析投資風險，及提供資產管理建議、利用區塊鏈處理商務交易等，稱新增設的科目會從電腦編程、應用和管理3個層面，幫助學生深入學習及掌握金融科技的發展。他又稱，學生從中學會智能分析及解讀大數據，學習制定精準的商業決定，對他們日後投身金融專業有莫大裨益。3個新增科目屬恒大「金融分析工商管理」、「金融及銀行學工商管理」、「經濟學工商管理」3個學士學位課程，科目亦開放予其他學系學生修讀，恒大長遠計劃推出金融科技副修課程。

教育局去年12月宣布撥款12.6億元推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，供自資專上院校發展及改善以切合市場需要，但成本高昂的課程。