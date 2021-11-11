學與教博覽復辦實體展 分享創新教育成果 疫情啟發 小六生自製肥皂

於學與教博覽分享教學成果的聖公會阮鄭夢芹銀禧小學，今年起增設「廿一世紀教室」課程，每級學生按不同主題，做專題式探究學習，過程着重資料蒐集和說明演繹。該校教師兼電子學習組組長李偉銘稱，學校耗近一年時間，調整各科教學內容。

李偉銘說，新課程緊扣社區和日常生活，初小學習主題包括了解社區、認識動物、學習環保，小四在「識食最有『營』」主題下，探討飲食失調問題，並為患者設計餐單，完成後營養師會再檢視，最終目標可在醫院應用，「希望學生學習成果可幫助別人，貢獻社區」。他續說，小六級因應疫情，以「我是肥皂CEO」為主題，學生會自行蒐集資料和了解各種消毒清潔產品，最後要製作肥皂，為各級中難度最高。

參與學生：自己動手「好玩」

有份參與製作肥皂的小六生麥同學說，一開始蒐集資料時感困難，「點解老師唔全部講晒？講晒我咪唔使搞咁多嘢囉！」但他後來發覺自己動手做，比只靠教師灌輸知識更好玩，印象更深刻。他難忘一次蒐集資料時，希望找出肥皂氫氧化鈉成分為何會「傷手」，最終未明原因，遂在翌日請教老師，「我有時遇到學習上的阻礙時會找老師，但非完全靠晒老師」。

中四生研人面識別系統

檢查口罩戴妥否

同樣參展的女校保祿六世書院，將會在博覽分享「於女校實踐A.I.教育」。校內中四生在疫情下設計AI聊天系統，提供確診數字、校內防疫物資等疫情資訊，並研發AI人面識別系統，檢查同學口罩是否戴妥。副校長方霆禧稱在課程中發現女校學生創作力天馬行空、注重用家感受，故學校亦調整課程，期望學生除學會AI技術，兼備多元才能。

今屆「學與教博覽」由香港教育城與Bailey Communications HK合辦，主題為「教育當下．立足未來」，將以線上線下模式舉辦270場活動。去年展覽因疫情延期，其後網上舉行，香港教育城行政總監鄭弼亮說，有信心今年順利舉行，形容疫下辦展覽有危有機，今年不少國際參展商的參與度高。防疫安排方面，他稱公眾人士進場前可選擇「填紙仔」或使用安心出行應用程式。