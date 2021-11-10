半日課礙心理服務 小學倡鬆綁教局：「緊急」可安排下午見 校長：應一律放寬

全港公營普通中小學2016/17學年起已有「校本教育心理服務」，教育心理學家到訪各校，每學年18至22個工作天。如學校參加「優化校本教育心理服務」，會獲更頻密訪校，每學年不少於30天，教育局回覆稱本學年逾35%公營普通中小學參與。

心理學家訪校輔導 學生個案「大塞車」

不過疫情期間小學維持半日面授，不可在另一個半天安排任何學習或其他活動。有校長向本報反映，「校本教育心理服務」受影響，有特殊學習需要（SEN）的學生治療、識別及支援滯後，稱理解疫情考慮，惟上午全校返學，卻不許下午個別學生回校輔導，憂長此下去，學生埋藏更多隱性問題。

教育局回覆本報稱，在學校上課的半天，教育心理學家會如常為有特殊教育需要的學生提供支援，包括個人或小組輔導，如有較緊急的個案，教育心理學家可在另外的半天為有關學生做評估或介入的工作；校本教育心理學家亦可按學生實際需要，運用視像對話等方式為有特殊教育需要的學生提供支援，「由於防疫抗疫工作仍然繼續，盡量在滿足學生學習、社交、情緒需要及防疫抗疫之間平衡」。

SEN學生支援滯後 憂累積隱性問題

津貼小學議會主席胡艷芬稱，疫情下，教育心理學家的發揮受到影響，她舉例說，以往每天至少個別面見兩名SEN學生，作評估及跟進，現在時間不足，全日只可見一人，而新生入學、學生個案不斷累積，排隊評估的名單愈來愈長「大塞車」。

對於教育局容許教育心理學家下午做緊急個案，胡艷芬稱，要交由學校決定何謂緊急，認為應由局方牽頭放寬規定，讓有需要的學生都可以放學午飯後回校，在足夠社交距離、戴口罩下接受個別支援。