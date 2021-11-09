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星笈中文 第043期

文言遷移：解憂百子櫃：古人5招面對逆境

【明報專訊】歐陽修被檢舉失德，幸好脫罪，但仍遭貶謫滁州，任內寫下名篇〈醉翁亭記〉。這次貶謫經驗，歐陽修尤其憤憤不平，他如何面對這場政治和人生的逆境呢？

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