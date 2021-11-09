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2021年11月9日星期二
星笈中文 第043期
學生會前主席稱被要求「解散」 中大否認 校園電台：校董會不日取消學生會會章
伍華中學來年轉男女校 設兩性相處工作坊
余翠怡勉學生勇敢迎難 「將不可能化成可能」
星笈秘技：文言之用與時俱化
星笈秘技：背誦需知其所以然
文言遷移：解憂百子櫃：古人5招面對逆境
實用寫作：歡迎辭——需得體有禮
文言遷移：解憂百子櫃：古人5招面對逆境
【明報專訊】歐陽修被檢舉失德，幸好脫罪，但仍遭貶謫滁州，任內寫下名篇〈醉翁亭記〉。這次貶謫經驗，歐陽修尤其憤憤不平，他如何面對這場政治和人生的逆境呢？
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學生會前主席稱被要求「解散」 中大否認 校園電台：校董會不日取消學生會會章
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余翠怡勉學生勇敢迎難 「將不可能化成可能」
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