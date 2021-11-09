伍華中學來年轉男女校 設兩性相處工作坊

教育局回覆本報查詢稱，2021/22學年全港有逾500間官津、直資中學及特殊學校，當中男校佔33間（6%）、女校佔43間（8%），於2019年5月收到伍華中學轉為男女校的申請。當局稱倘學校想更改收錄學生類型，須按既定校本機制諮詢持份者，在法團校董會通過後再向當局交申請。

直屬小學屬男女校

天主教伍華中學是伍華小學的直屬學校，而伍小則為男女校，過往每年數十名伍小男生獲取錄升讀其直屬中學。李宛儀上周二（2日）向家長發通告稱，學校數年前開始籌備轉男女校的工作，現已獲教育局批准，2022/23學年起轉為男女校，在中一取錄男女生。

李宛儀稱，轉為男女校為學校發展里程碑，學校已準備就緒，包括優化教學設備及校園環境、培訓教師、為男學生舉行兩性相處工作坊，學校將為女生調適課程及學與教策略，會增設女同學感興趣的課外活動、加強各項支援與輔導工作等。她又說，學校教職員團隊將團結齊心迎接使命和挑戰，並秉承天主教教育核心價值，持續優化教學，並關顧學生需要，期待男女同學能互相尊重、彼此學習，發揮每人所長；又期望家長繼續與學校保持密切溝通、攜手合作，一起培養才德兼備、品格完美、慎思明辨的男女青年。

設女生感興趣活動 增支援輔導

根據學校網頁，該校2020/21年度的「周年校務計劃」稱學校成立「轉男女校小組」統籌相關事宜，包括跟進學校女生洗手間、更衣室和聊天室等安排，設計女生校服及男女生體育服，以及透過講座等學生培育活動，讓學生懂得異性間「必須互相尊重」的價值取向等。

除為學生做準備工夫，「計劃」又提及會為教職員辦培訓講座，冀協助教職員正確處理男女生的各種問題，包括訓輔及性騷擾等問題；以及檢視人手安排，包括聘請女體育教師、女訓導教師、男女教師任班主任等。