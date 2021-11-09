學生會前主席稱被要求「解散」 中大否認 校園電台：校董會不日取消學生會會章

中大校董、民建聯劉國勳昨回覆本報稱，校董會將跟進學生會事件，就算議程無提，他亦將在會上提出。

司委會裁代表會有權辭職無權解散

上月有中大學生向司委會申請覆核，尋求推翻學生會解散決定。司委會前日（7日）表示，中大學生會會章無賦予任何學生會架構解散的權力，倘有學生會組織盼行使以上權力，必先舉辦讓全體學生參與的全民大會討論修改會章，再經全民投票通過。司委會稱，代表會僅有權以辭職令學生會停止運作，但無權解散該會，故此學生會解散的公告「違憲」。

司委會又稱，代表會及幹事會出缺時，學生會聯席會議仍能運作，由去屆代表會主席召開及主持，成員為《中大學生報》及中大校園電台的代表。司委會宣布，聯席會議應重啟學生會職務。

身兼學生會聯席會議成員的《中大學生報》總編輯張同學昨向本報稱，去屆代表會主席傾向不召開聯席會議，加上現時聯席會議成員只剩學生報及校園電台，兩者均無權執行議案，難以重啟學生會職務，該會解散問題仍然「攤咗喺度」。

關注組聯繫學生組織 與校商方案

學生會宣告解散後，校方要求學生組織獨立註冊或向校方註冊。張同學認為，司委會的決定意味法理上學生會仍存在，大學無權要求原由學生會監管的學生組織轉向校方註冊。她說，學生報參與的「中大學生組織關注組」現聯繫約20個校內學生組織，現冀集合更多組織，壯大力量共同向校方商討更佳的註冊方案。

中大：有效運作需登記或獨立註冊

中大回覆稱，在具廣泛代表的新學生代表團體產生前，為確保各學生組織能繼續有效運作，大學建議各屬會、院會、系會可考慮向學生事務處登記或自行註冊。校方稱此乃過渡安排，以保障學生組織繼續享有租借大學場地及財務支持的權利。

浸大學生會明起收會費 合作社採會員制

中大、浸大、嶺大等多間大學今年先後宣布停止代收學生會會費。浸大編委昨報道，學生會明日（10日）起向所有學生收取124元會費，一年級新生需額外繳付66元「發展基金費用」。學生會營運的福利合作社將採用會員制，擬以會員價購物的學生需拍學生證，證明學生會會員身分。宿生會及學會幹事若被發現欠交會費，學生會或不向相關組織租借物資，甚至凍結其學會資格。

劉國勳已報名參選立法會新界北地區直選，同區參選者還有沈豪傑及張欣宇。