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2021年11月8日星期一
常識學堂 第224期
七成青年法治信心減 專家：只看判決不全面
中大生拉橫額派傳單 段崇智：少數學生擾亂畢業禮
澳洲降移居門檻 升學查詢飈
山西雨災 國內巨企爭捐款
公民點對點：習近平倡共同富裕
公民點對點：參考答案
知識寶庫：得閒飲茶
影視看中國：從《長津湖》反思 戰爭與歷史發展
快問快答：橫琴粵澳深度合作區
新聞測驗
答案：
新聞解碼：小心鯁喉
答案
STEAM足迹：磁力共振掃描 找出體內毛病
STEAM DIY：捲紙不易皺
偵探M.A.D. 主動助人
偵探M.A.D. 主動助人
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【明報專訊】■想一想
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七成青年法治信心減 專家：只看判決不全面
中大生拉橫額派傳單 段崇智：少數學生擾亂畢業禮
澳洲降移居門檻 升學查詢飈
山西雨災 國內巨企爭捐款
公民點對點：習近平倡共同富裕
公民點對點：參考答案
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