澳洲降移居門檻 升學查詢飈

澳洲上月底公布為港人新增移居新途徑，在當地院校畢業後定居澳洲3至4年，就可申請永久居留，澳洲政府不會以入息、學歷、語文能力等作為審批準則。《明報》昨舉辦「高中生多元升學資訊日2021」，其中一場有關澳洲及加拿大的升學講座，約百名家長及學生參加。

畢業數年問碩士課程

有人稱方便申請移民

AEA教育協會資深升學顧問吳凱汶說，澳洲一直是港人熱門升學地點，以往每日接兩三個升學查詢，自澳洲公布新移居政策後，查詢增至每日20個。她說與加拿大及英國相比，澳洲與香港距離較近、氣候舒適，當地入讀大學門檻較低。她說，有意赴澳洲讀書者除了即將升學的中學生，亦有26、27歲持學士學位者，他們盼藉入讀澳洲碩士課程，以便日後申請移民當地。

家長憂融合大灣區 送子女出國

昨日參與升學活動的趙女士說，原希望兒子留在本港升學，但近年香港倉卒與內地大灣區融合，她擔心兩地制度不同，對下一代有影響，加上本港大學排名下跌，「教育方面好像正收窄」，故打算讓讀中六的兒子到外國繼續學業。她又說，兒子心儀醫學工程課程，而本港相關產業並不蓬勃，故冀兒子日後留在外地工作，獲取更大發展空間。

另一家長：社會平靜 考慮內地大學

家長馮女士稱，之前因本港政治事件，擔心社會環境混亂不宜讀書，原本決定送孩子到外地升學，但現時社會轉趨寧靜，會再考慮讓孩子本地繼續學業。她說除了心儀加拿大及澳洲院校，亦會考慮內地的大學，因為當地大學在世界排名高、教學資源多，而最終報讀什麼課程要視乎相關大學學科排名、學費開支等。