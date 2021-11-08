七成青年法治信心減 專家：只看判決不全面

青協訪逾500青年 近八成對警信心減

青年創研庫今年8至10月初，以參考文獻、實地青年意見調查，共訪問529名15至34歲青年，亦訪問15名青年個案、4專家和學者。調查顯示，本港經歷連串社會事件後，70.1%受訪青年對本港法治信心減弱；稱對警察（79.4%）、律政部門（59.0%）以及法官（48.6%）信心減弱，亦佔相當比率（見表）。

談到對律政部門觀感，報告引述3名青年個案有類似看法，他們稱近年感覺到若涉嫌在社會事件中違法者是反對政府，律政部門會主動介入並提出起訴，而若同類行為者是支持政府，政府則傾向寬鬆取態處理。此舉易令外界對政府產生雙重標準的疑問。另亦有兩名青年個案稱，對法治信心無動搖，主因是感受或接觸的業界人士仍具專業、原則和熱誠，相信他們會持守法治精神。

報告引述專家看法，大律師兼青年發展委員會成員范凱傑稱，不少市民對香港法律制度的認識不太全面和準確，只憑案件結果來判斷裁決是否公正，繼而以此評價法治好壞。范指出，此舉易忽略重要部分，如判辭的法律理據、法官在刑事案件中判刑時按法律原則可行使的酌情權等。

研究促律政部門解說檢控與否考量

研究建議提升本港庭審理據及律政檢控標準的透明度，建議當局積極考慮於裁判法院處理的案件，有關判案書、裁決理由及判刑理由，上載司法機構網頁供市民查閱；對於一些可能引起廣泛公眾關注的檢控工作，律政部門決定檢控與否，應主動向公眾說明原因和考量。

對警察觀感方面，有受訪個案認為，處理一些社會社事件中，警方對不同派別或背景者的態度不同，對警方執法專業信心減弱；不過，另有受訪個案表示，警察始終是市民大眾在需要求助時可尋求協助的主要對象，認為社會需維繫良好的警民關係。