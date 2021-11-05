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2021年11月5日星期五
智叻中文Smarties' 第477期
公民科考評出爐 答題多據資料少「個人所知」
「入面」「仲有」現寫作卷 試題專輯：口語入文惡化
中一僅開一班 閩僑中學擬申特別視學
博看世界：夢境在眼前
博看世界：藝術家帶你「發夢」
浮城絮語：豈止搏命咁簡單？——《龍虎武師》
閱讀篇章：〈小思老師和梳乎厘〉——朱少璋
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
字旅行間：導．遊人（二）
潮看文史：識字
時事中文：運動員拒粉絲應援
小遊戲答案
周圍「中」：衝動是魔鬼
考考你答案
講故事：小小月亮掛天上
講故事：小小月亮掛天上
【明報專訊】■文：麥曉帆
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公民科考評出爐 答題多據資料少「個人所知」
「入面」「仲有」現寫作卷 試題專輯：口語入文惡化
中一僅開一班 閩僑中學擬申特別視學
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博看世界：藝術家帶你「發夢」
浮城絮語：豈止搏命咁簡單？——《龍虎武師》
閱讀篇章：〈小思老師和梳乎厘〉——朱少璋
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
字旅行間：導．遊人（二）
潮看文史：識字
時事中文：運動員拒粉絲應援
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