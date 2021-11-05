中一僅開一班 閩僑中學擬申特別視學

稱獲品德教學獎 盼續營辦

閩僑中學去年中一設3班，本學年跌至一班，葉淑婷稱，東區出生率低，而教育局向學校分派的學生數目較少，即使全數入學，亦只可開一班，當跌至一班時，便面臨停辦危機，就如「一次定生死」。

目前學校需提交學校發展方案，包括轉為直資、接受特別視學等，獲批才可營辦，由於辦學團體香港閩僑會館屬校只有閩僑中學及閩僑小學，故已排除學校合併，葉淑婷稱，現時傾向接受特別視學，稱學校具存在價值，支援弱勢學生，有教無類，學生經栽培後也可升讀大學，又表示教師用心教學及照顧學生，希望延續辦學。

另一間開辦一班中一的是明愛柴灣馬登基金中學，辦學團體明愛早前稱，會探討與明愛社區書院合辦課程的可行性。