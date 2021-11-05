「入面」「仲有」現寫作卷 試題專輯：口語入文惡化

推論粗疏 富家子必炫富

寫作卷3選1題作答，有19%選答第3題，「有人認為：富足的物質條件有利孩子成長。你同意嗎？」《試題專輯》指出，考生推論普遍較粗疏，認為有富足的物質條件，孩子定必炫富，定必成為「敗家子」；而貧窮的家庭就一定能培養出有毅力與勇敢的孩子。有考生稱，愛迪生因有足夠金錢購買燈泡原料而成功發明電燈；深水埗明哥因為小時候家境貧困而在長大後派飯助人。

《試題專輯》亦稱，考生錯別字較多，如混淆形近字，如「辨（辯）論」與「舉辨（辦）」；誤用音近/同音字，如「應（認）為」：部首錯誤，如「眼框（眶）」，或有繁簡同體，筆畫增減。專輯亦稱「現時充斥在生活中被割裂的信息，限制了我們對世界的認知」，學生可嘗試改變接收信息的方法，不再單從社交媒體接收以圖像為主的信息，多閱讀完整的經典文章；不再只瀏覽簡略的網絡新聞，多觀看一些專題的特寫報道，了解記者如何從一些生活現象或事件發掘題材。